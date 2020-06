Karrewiel in Kozen heropent: “Van mijn parking heb ik een terras gemaakt”

Nieuwerkerken - Gaston Vaes is maar al te blij dat hij café Karrewiel kan heropenen op maandag 8 juni. Binnen biedt het café maar een beperkt aantal plaatsen, dus heeft hij voor een extra groot terras gezorgd om te kunnen heropenen.

Het Karrewiel blinkt als we binnenkomen. “Ik heb tijdens de verplichte sluiting gezorgd dat mijn rallywagen weer volledig piekfijn in orde is. En uiteraard heb ik hetzelfde gedaan met mijn café. We hebben de zaak geverfd en opgefrist tijdens de verplichte sluiting”, zo vertelt Gaston. De tafels binnen heeft hij noodgedwongen verder uit elkaar gezet, waardoor maar goed de helft van de stoelen overblijft. “Ik heb binnen een lange toog, dus het is heel erg jammer dat we die niet mogen gebruiken. Daarom hebben we dan maar gezorgd voor meer zitplaatsen buiten. De vroegere parking vooraan het café is nu ook omgevormd tot een overdekt terras. We hebben zelfs gezorgd voor een aparte in- en uitgang” aldus nog de cafébaas.

Gaston is duidelijk klaar om klanten te ontvangen in coronatijden: “Ik hoor van veel stamgasten dat ze uitkijken naar de opening, en wij ook. Ik werk veel met zuipkaarten, dus dat betekent alvast dat er minder geld rondgaat. De grootste aanpassing is dat ikzelf of personeel een mondmasker moet dragen. We hebben daarom speciaal bandana’s met ons logo erop laten maken.”

Ook burgemeester Dries Deferm (CD&V) kwam een kijkje nemen. “Ik ben tevreden dat alle cafés en restaurants in Nieuwerkerken weer hun deuren kunnen openen. Maar het is belangrijk dat ze dat doen volgens de regels. Daarom ga ik langs bij alle horecazaken in Nieuwerkerken om te kijken of ze de nodige voorzorgen hebben getroffen”, aldus de burgemeester.