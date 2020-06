Jo’s sportwereld heropent: “Met ons groter terras hopen we op goed weer"

Nieuwerkerken - Ook de cafetaria aan de sporthal in Nieuwerkerken verwelkomt weer klanten vanaf maandag 8 juni. “In plaats van om 17 uur openen we speciaal om 14 uur”, zegt uitbater Jo Vanzwijgenhoven.

Op vrijdag 13 maart moest Jo’s Sportwereld noodgedwongen de deuren sluiten. “Ik kijk er echt naar uit om weer open te doen”, zegt Jo. “We hebben in de tussentijd wat in het café gewerkt en ook het terras wat uitgebreid. En als we toch ruimte tekort komen, mogen we van de gemeente ook nog extra terrastafels op het grasveld voor de cafetaria zetten. In het weekend gaan we daar ook een springkasteel zetten, dat we uiteraard iedere dag zullen ontsmetten.” Blijkbaar zijn de strubbelingen tussen Jo en de gemeente achter de rug? “Inderdaad. Beide partijen zijn hun engagementen nagekomen en zo is bijvoorbeeld ook mijn deur hersteld. Ik ben het gemeentebestuur ook dankbaar voor de steun in de coronaperiode en dat we het terras mochten uitbreiden.” Jo hoopt dan ook op goed weer de komende weken: “Het zal afwachten worden. Binnen is vooral de toog een populaire plek, en die mogen we nu niet gebruiken. Ik heb alvast alle barkrukken weggehaald en reken verder op het gezond verstand van de stamgasten.”

Normaal heeft Jo ook heel wat klanten die zijn komen sporten, maar de sporthal heropent pas eind juni. “Inderdaad, maar ik zie dat heel wat verenigingen toch al actief zijn, maar in de open lucht dan. De voorbije weken heb ik hier buiten al mensen zien dansen en tai chi doen. En ook de leden van de basketbalclub zijn al buiten komen sporten, dus ik denk wel dat ze de weg naar mijn café en terras gaan vinden. En dat geldt ook voor mijn tweede zaak Jo’s Warande in Rummen. Eigenlijk is de situatie daar opvallend gelijklopend. We hebben ook daar de nodige steun van het gemeentebestuur gekregen, en de zaak wat aangepast om veilig te kunnen openen. Vanessa Coppers baat de Warande uit en we kijken er naar uit om in beide zaken de klanten opnieuw terug te zien”, zo besluit Jo.