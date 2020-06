Lievenshof heropent: “Stamgasten wilden al tafels reserveren”

Nieuwerkerken - Café Lievenshof (Bij Nasser) in Nieuwerkerken open maandagmorgen 8 juni al terug de deuren. “Om exact 10 uur doen we open, precies zoals vroeger’ zo zegt cafébaas André Willems.

André baat al 25 jaar het café Lievenshof (Bij Nasser) uit, maar nog nooit sloot hij zo lang zijn deuren. “Ik heb precies drie maanden vakantie gehad”, lacht André. Zijn bruine benen verraden dat hij veel in de zon heeft gezeten. “Inderdaad, veel gefietst, en veel met de motor gereden. Maar ik heb ook hard in het café gewerkt hoor! Het terras gekuist, twee keer per week de leidingen gespoeld, de toilettendeuren geverfd en de toog opnieuw gevernist.” Die toog mag hij nog even niet gebruiken, want klanten moeten verplicht op een stoel zitten volgends de nieuwe regels. “Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Aan de ingang heb ik alvast een pomp met handgel geïnstalleerd. We hebben onze tafels ook netjes uit elkaar gezet volgens de regels. Vooraan had ik vroeger 6 tafels van 4 personen. En nu heb ik … 4 tafels van 6 personen. Gelukkig heb ik daarnaast ook nog veel terras, zowel voor als achter het café. En ik ga op mijn parking nog een terras bijmaken volgende week.” André verwacht duidelijk heel wat veel volk. “Ik weet het niet, het wordt afwachten. Een aantal stamgasten vroeg alvast of ik tafels wilde reserveren, maar dat is wat moeilijk. Anderzijds zijn er ook vaste klanten die hebben aangegeven dat ze toch nog even gaan wachten voor ze terugkomen. We zullen wel zien hoe het maandag loopt. Ik ben vooral blij dat ik terug kan opendoen, want ik sta echt wel graag in mijn café!”, zo besluit André.