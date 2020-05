Omgeving van grot in Kozen opgefrist

Nieuwerkerken - De gemeentelijke diensten hebben de omgeving van de Lourdesgrot, die ligt op de hoek van de Dorpsstraat en de Weyerstraat, opgefrist.

Al sinds 1954 staat er een Lourdesgrot in Kozen. Uitgerekend in de Mariamaand heeft de gemeente de omgeving van deze grot opgewaardeerd. Alle borduurstenen werden vervangen, en de grijze kiezel ruimde plaats voor witte dolomiet. "Dat is hetzelfde materiaal als er tussen de graven ligt op het oude kerkhof van Kozen, zo streven we naar uniformiteit", zo klinkt het bij de gemeente. Wandelaars of fietsers kunnen even uitblazen op de twee rustbanken. Ook het gras rond de grot is opnieuw ingezaaid, nu is het bidden voor wat regen.