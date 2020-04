Herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners

Nieuwerkerken - De gemeente Nieuwerkerken kondigde eerder al aan dat het alle inwoners van beschermingsmaskers ging voorzien. Ondertussen zijn meer details bekend. “Alle inwoners krijgen tegen midden mei een herbruikbaar masker in de bus”, zo bevestigt burgemeester Dries Deferm (CD&V).

Het gemeentebestuur besloot om niet in te tekenen voor de provinciale aankoop maar om zelf initiatief te nemen. Net zoals een aantal andere gemeenten koos Nieuwerkerken voor een samenwerking met Think Pink. Dat is een organisatie die zich inzet voor kankerpatiënten en sinds kort ook mondmaskers aanbiedt. “80% van de opbrengst van deze maskers gaat naar dit goede doel. Dus deze maskers komen niet alleen onze inwoners maar indirect ook kankerpatiënten ten goede”, aldus burgemeester Deferm.

De gemeente bestelde in totaal 7.750 maskers. De levering is voorzien tegen midden mei. “We hebben de omslagen al klaargemaakt. Zodra ze geleverd zijn, zullen de vrijwilligers van onze sociale actie Nieuwerkerken Nabij deze mondmaskers gaan bussen”, zo besluit de burgmeester.

Deze week zorgde de gemeente ook al voor chirurgische maskers. Scholen uit Nieuwerkerken ontvingen er samen 1.000, de diensten voor kinderopvang samen ook 1.000 en er gingen 500 maskers naar woonzorgcentrum Sint-Jozef. Scholen en de kinderopvang het Bieke kregen daarnaast ook nog handgels van de gemeente.