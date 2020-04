Zorgkundige Bianca brengt thuisblijvers in beeld

Nieuwerkerken - Bianca Mathijs werkt als zorgkundige voor het zorgbedrijf in Sint-Truiden. Ze helpt mensen en gezinnen die het moeilijk hebben met huishoudelijke taken. In deze coronatijden is zij soms de enige die nog over de vloer mag komen. “Ik zie dus van kortbij wat er zich deze dagen afspeelt achter vele muren. Vaak hebben mensen meer nood aan een gesprek dan aan huishoudelijke hulp. Ik zie en voel zo veel eenzaamheid” zucht Bianca. Als tegenreactie pakt Bianca uit met een tegenoffensief. Ze gaat in het weekend op pad om mensen in beeld te brengen die verplicht thuis zijn. Door de mooie beelden te delen op Facebook, wil ze ook positieve boodschappen de wereld insturen.

“De inspiratie voor dit project heb ik gehaald bij een andere fotografe, Kirsten Dreesen. Ook zij haalt thuisblijvers voor de lens. Ik ga gewoon de straat op en tik op het raam. Als mensen akkoord gaan, dan zet ik hen op de foto en deel ik het beeld op sociale media” zegt Bianca. Normaal is ze ook actief als fotograaf in bijberoep, maar die activiteiten liggen nu stil. “Dat is jammer, maar nu niet het belangrijkst. Er komen heel veel positieve reacties op mijn foto’s van thuisblijvers, dus blijf ik op pad gaan tijdens de lockdown,” zo besluit Bianca.

De foto’s van Bianca staan op haar facebookpagina https://www.facebook.com/fotografiebiancamathijs/. Voor Het Belang Van Limburg maakte Bianca een selectie van enkele pakkende beelden die haar zelf het meest hebben geraakt.