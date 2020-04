Tuincentrum Sampermans mag dan toch niet heropenen

Nieuwerkerken - Begin april kondigde bloemen- en tuincentrum Sampermans aan dat op woensdag 8 april de deuren weer open zouden gaan. Het tuincentrum was al noodgedwongen gesloten sinds 19 maart, amper twee weken na een grootse heropening. Maar dinsdagavond liep het bericht binnen dat de heropening toch niet mag doorgaan. Medezaakvoerder Jan Sampermans reageert bijzonder boos.

"Ik begrijp niet hoe het kan dat we begin april wel goedkeuring krijgen, en dat die nu weer wordt ingetrokken. En dat terwijl we een grote afdeling dierenvoeding hebben. Niet alleen voor honden en katten trouwens, maar ook voor onder meer schapen, paarden en geiten. Het hobbygedeelte hadden we zelf al afgespannen met linten. Verder hadden we plexiwanden geïnstalleerd en andere maatregelen genomen om klanten en personeel te beschermen. We hadden zelfs extra interimpersoneel voorzien en die mensen moet ik nu inderhaast afbellen”, aldus een bijzonder teleurgestelde Jan Sampermans. Wat hem duidelijk ook hoog zit, is hoe tuincentra verschillend worden behandeld. “Wij hebben vanaf het prille begin van de corona-periode de richtlijnen gevolgd en onze zaak gesloten. Maar tot onze grootste verbazing wordt er duidelijk met twee maten en twee gewichten gewerkt. Zo mochten vestigingen van AVEVE en Horta wel gewoon openblijven. Toch hebben wij een gelijkaardig aanbod aan dierenvoeding en moestuinbenodigdheden... Blijkbaar smaken de hondenbrokken elders zoeter dan bij ons!” Maar Sampermans gooit de handdoek niet: “Ons krijgen ze niet klein. Wij doen voort voor onze klanten. Leveren aan huis mag wel en dat gaat we in de tussentijd wel blijven doen en we werken nu volop aan een webshop!”