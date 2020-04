Coronacrisis houdt wegenwerken in Kozen niet tegen

Nieuwerkerken - Even dreigde door de coronacrisis de heraanleg van de Breestraat en Neercosenstraat in deelgemeente Kozen stil te laten vallen. Maar ondertussen zijn er voldoende grondstoffen én mensen beschikbaar om de werken te hervatten. Deze week wordt op dinsdag en woensdag over een lengte van ongeveer één kilometer het betonnen wegdek gegoten.

“Vorige week leek het er inderdaad op dat de wegenwerken in Kozen niet meer konden doorgaan. Maar ondertussen is er toch een oplossing. De betonfabriek in Hoeselt blijft draaien en de truckers daar rijden uit, dat is alvast goed nieuws”, zo licht schepen van openbare werken Luc Vaes (CD&V) de situatie toe. “De aannemer, de firma Boon uit Arendonk, heeft ook een vestiging uit Nederland. Het is een Nederlandse ploeg van die hier nu aan de slag is met hoogtechnologisch materiaal. Zo moeten ze vooraf de weg niet afpalen want het storten van de betonnen gebeurt op basis van een GPS-signaal. Op die manier kunnen ze op twee dagen tijd bijna één km aan wegdek gieten. Uiteraard dringen we erop aan dat de werkmannen hun voorzorgen om conform de coronarichtlijnen te werken. Als het beton na drie weken is uitgehard, gaan we verder met de afwerking. Zonder tegenslagen of slecht weer moet het lukken om de vooropgestelde datum, klaar tegen het bouwverlof, nog te halen”, zo besluit schepen Vaes.