"25 communiefeesten geannuleerd op één dag"

Nieuwerkerken - Het Kelsbekerhof in Nieuwerkerken gaat gebukt onder de annulaties door de coronacrisis. Het restaurant- en feestzalencomplex is een populaire locatie voor allerhande feesten in de lente en zomer. “Nu eerste communies en vormsels ook nog worden uitgesteld, kreeg ik maandag alleen al 25 annulaties binnen” zucht eigenaar en bezieler Geert Boonen. Vanaf donderdag 2 april start hij met afhaalgerechten om toch inkomsten te hebben.

“Zoals alle jaren namen we ook dit jaar tijdens de krokusvakantie een pauze om er dan weer volop tegenaan te gaan” zo blikt Geert Boonen terug. “We hadden een volle agenda tot en met september, het beloofde een mooi jaar te worden. Maar toen moesten we eerst drie weken sluiten door het coronavirus. Nu alle maatregelen verlengd zijn, hebben we ook al onze paasdiners moeten annuleren. Verder zijn al vijf huwelijken afgezegd en nu komen daar nog zeker 25 communiefeesten bij. Ik kreeg maandag de ene telefoon na de andere om te annuleren. Dit is echt een ramp voor ons. Volgend jaar bestaan we dertig jaar en we waren al plannen aan het maken voor de viering. Maar nu moeten we eerst zien dit jaar door te komen. Onze vijf vaste mensen hebben we op tijdelijke werkloosheid moeten zetten. Ondertussen lopen de kosten wel door. Alleen al aan elektriciteit moet ik maandelijks 3.500 euro betalen…”

Daarom hebben Geert en zijn vrouw Anne nu besloten om het over een andere boeg te gooien. “We moeten toch ergens inkomsten vandaan halen. Vanaf donderdag 2 april starten we daarom met afhaalmaaltijden in onze Bistro Basic, een onderdeel van Kelsbekerhof. Het zal niet de zeeduivel of de tarbot zijn die de mensen van ons gewoon zijn, daar is de tijd nu niet naar. We gaan wel met een aantal basic gerechten uitpakken zoals spaghetti en wat fijnere gerechten. Voor Pasen voorzien we wel feestgerechten om af te halen. Dat doen we mee op vraag van de klanten die we noodgedwongen hebben moeten afzeggen voor het paasweekend”, zo besluit Geert Boonen.

Meer info over de afhaalgerechten is te vinden op https://kelsbekerhof.be/afhaal/