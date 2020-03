Thuisbrouwerij start met kater

Nieuwerkerken - Tom Kaelen uit Wijer is vorig jaar gestart met eigen bieren te maken onder het label 'Tom’s Brouwerij’. De volgende stap was om samen met zijn echtgenote Caroline Windmolders een tuinterras te openen in de paasvakantie. Maar het coronavirus steekt daar nu een stokje voor. Met afhalingen aan de thuisbrouwerij en leveringen aan huis proberen ze nu toch bierliefhebbers te bereiken.

"Ons idee was altijd al om samen een zaakje op te starten", zegt Tom. “Bloesemtoeristen zouden aan ons terras halt kunnen houden om mijn ambachtelijke bieren te proberen. En verder gingen we ook gebak en taart serveren. Maar corona trok dus een dikke streep door die plannen. Als alternatief beginnen we nu met een afhaaldienst aan huis. En bestellingen van meer dan 12 flesjes lever ik aan huis in heel Nieuwerkerken. Ik brouw vijf verschillende ambachtelijke bieren: een tripel, een witbier, een bruin bier, een stout en een frambozenbier. Het zijn wat gedurfde recepten, maar ik krijg alvast veel goede commentaren van andere brouwers en bierkenners. Hopelijk komen mijn bieren binnenkort ook bij de liefhebbers terecht.”

Wie interesse heeft, kan terecht op de website www.tomsbrouwerij.be of kan Tom telefonisch contacteren: 0474 59 33 19. Afhaaldres: Verlaerstraat 70, 3850 Wijer (Nieuwerkerken).