Belgisch kampioenschap orgeldraaien in augustus

26-jarige Maasmechelaar dood na steekpartij in Eisden: verdachte is 49-jarige man

Regio

De man die zaterdagnacht overleed na een steekpartij in een huis op de Oude Baan is een 26-jarige Maasmechelaar. Een verdachte, 49 jaar en uit Maasmechelen, werd even na de feiten in de boeien geslage...

