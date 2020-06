Verkoop terreinen jeugd Patro brengt zeven miljoen op

Maasmechelen - De verkoop van de jeugdterreinen van voetbalclub Patro Eisden gaat de gemeente zeven miljoen aan bouwgronden opleveren. Intussen wil de gemeente borg blijven voor de bouw van een bijkomende soccerhal op de nieuwe accommodatie in het gemeentelijk sportpark.

De verhuis van de jeugd van Patro Eisden naar het gemeentelijk sportpark sleept al wintig jaar aan. Nu lijkt er na jarenlang politiek gekibbel eindelijk vaart in te komen. "Tegen 2023-2024 moeten die gronden ontsloten zijn en zullen ze ons zo'n zeven miljoen euro opbrengen", heeeft schepen van financieën Tanja Imbornone (CD&V) uitgerekend.

"Wij willen eindelijk komaf maken met de verhuis van de Patrojeugd die nu in verouderde gebouwen zit op de Louis Mercierlaan", weet burgemeester Raf Terwingen (CD&V). "Wij geven volgende week op de gemeenteraad groen licht voor een borgstelling (350.000 euro) en doorgeeflening (600.000 euro) aan de vzw Patro Eisden voor de financieiring van de nieuwe jeugdaccommodatie in het sportpark waar de eerste ploeg intussen al twintig jaar speelt. Wij staan ook borg voor een bijkomende soccerhal. Sport Vlaanderen financiert hierin 300.000 euro. Door borg te staan kan Patro een businessplan opstellen voor deze indoor voetbalhal. Zij verhuren die voor vijftig euro per uur. Uit hun businessplan blijkt dat bij halve bezetting deze realisatie levensvatbaar is".