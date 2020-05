Handelaars kuisen winkelstraat Pauwengraaf op

204 snelheidsovertreders in Lanaken en Maasmechelen

Regio Bij snelheidscontroles heeft de politie 204 overtreders geflitst. De radar stond opgesteld op de Rijksweg in Maasmechelen en op Tournebride en de Europalaan in Lanaken. In totaal werden 1.200 voertui... Lees verder