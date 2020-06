Atheneum Martinus breidt aanbod uit met tennisopleiding

Bilzen - Het Atheneum Martinus in Bilzen breidt haar aanbod aan sportopleidingen uit met tennis. “Zo kunnen jongeren vanaf het eerste tot het zevende jaar volop voor hun sport gaan”, klinkt het. De nieuwe tennisopleiding zal dankzij een individueel leertraject uitgebouwd worden in samenwerking met tennisclub Katteberg in Bilzen.

“Er was al een tijdlang een stijgende vraag naar een tennisopleiding. We zijn dan in gesprek gegaan met de tennisclub Katteberg”, vertelt directrice Ine Buekers. “Zij beschikken niet alleen over een fantastische accommodatie met binnen- en buitenterreinen, maar ook over een gedreven team van professionals om de lessen te begeleiden.”

Maar de school ging niet over één nacht ijs. “We hebben samen met de tennisclub en de sportmanager overleg gepleegd met de Kim Clijsters Academy, die de knowhow hebben”, aldus Buekers. “Zij gaven de nodige expertise om de opstart in september mogelijk te maken. De leerlingen die de volwaardige tennisopleiding gaan volgen, kunnen dit combineren met zowel de studierichtingen in ASO, TSO als BSO. Tennis wordt zo een nieuwe richting naast paardrijden, voetbal en allroundsporten. Het trainingsschema van tennis zal passen in een individueel leertraject volgens het leerplan.”

Tenniskampioen

Vaste lesgever wordt de sportmanager van de tennisclub Karel Demuynck, in de jaren 80 Belgisch tenniskampioen. “Dat jongeren nu hun schoolopleiding kunnen combineren met topsport, kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Demuynck. “Zo kunnen ze hun talenten maximaal ontplooien. Het tenniscourt ligt op wandelafstand van de school, zodat de verplaatsing weinig tijdsverlies inhoudt. We zullen aanvankelijk ook een aantal initiatielessen inbouwen om het geheel te kaderen en wellicht kan de opleiding in de toekomst worden verrijkt met een interscholaire tenniscompetitie naar buitenlands voorbeeld.”

De school verwacht veel inschrijvingen, ook van buiten de regio. “Deze studenten kunnen dan net als onze leerlingen paardrijden terecht op ons internaat in Tongeren”, stelt de directrice.