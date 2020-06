Eerste 115 winnaars in de gratis shoppen actie

Bilzen - De hele maand juni kun je in Bilzen deelnemen aan de ‘Gratis shoppen’ actie. Je koopt, deponeert je kassabon in de geluksboxen en je maakt kans om je aankoopbedrag terugbetaald te krijgen. Deze week werden de eerste 115 winnaars uitgeloot, die samen 10.000 euro krijgen terugbetaald.



Bilzen heeft zich met de actie ‘Gratis shoppen’ al meteen terug op de kaart gezet. “De unieke actie wordt bekostigd door de stad omdat we op die manier het lokaal kopen willen stimuleren en een positieve boost geven, zodat shoppen ook in de toekomst mogelijk blijft in onze gezellige stad”, aldus schepen van lokale economie, Bruno Steegen (Beter Bilzen).



Duizenden aankooptickets in geluksboxen



Het systeem is eenvoudig. Als je iets koopt bij de deelnemende handelszaken, horecazaken of via thuisbezorging, noteer je je gegevens op de achterkant van de kassabon. Je deponeert de bon in de geluksboxen verspreid over Bilzen en haar deelgemeenten. “Duizenden aankooptickets werden de afgelopen week in de vijf geluksboxen gedropt. Onder het goedkeurend oog van gerechtsdeurwaarder Ivo Goeyens werden er deze week 115 winnaars uitgeloot , die samen 10.000 euro zullen terugbetaald krijgen. Vele mensen uit heel de regio Zuid Oost Limburg zakten de afgelopen week af naar Bilzen om gratis te komen shoppen. Deze actie loopt nog 3 weken, waarbij er nog 30.000 euro zal worden terugbetaald”, aldus Steegen. (JoGe)