Buurtbewoners delen handgel uit aan brandweer en woonzorgcentrum

Bilzen - In Bilzen werd er een spontane inzamelactie georganiseerd voor handgel door de bewoners van het Klokkeplein. De pakketjes werden overhandigd aan het Wit-Gele Kruis, de brandweerkazerne in Bilzen en het woonzorgcentrum Beversthuis.

Het inzamelen van centjes voor de aankoop van handgel werd een succesvolle buurtactie in Bilzen. “Ik ben gaan aankloppen bij al mijn buren en de lokale handelaars van het Klokkeplein in Bilzen. Doel was om handgels te kunnen aankopen voor het plaatselijke Wit-Gele Kruis, de brandweerkazerne in Bilzen en het woonzorgcentrum Beversthuis. Iedereen reageerde heel positief”, vertelt initiatiefneemster Annelies Milius (60). “We hebben in het totaal 200 natuurlijke antibacteriële handgels van DuoLife in mooie pakketten uitgedeeld. De door ons gekozen instanties waren aangenaam verrast door de schenking. En de bewoners van het Klokkeplein waren op hun beurt blij om in deze coronatijden op deze manier dankbaarheid te tonen voor al deze lokale helden”, aldus Annelies. (JoGe)