Serviceclub Fifty-One Haspengouw steunt Huis van het Kind

Bilzen - Het inzamelproject voor laptops van het Huis van het Kind in Bilzen kon al rekenen op veel steun. Maar nog steeds is er vraag naar laptops. De serviceclub Fifty-One Haspengouw stak een helpende hand uit.

"We zamelden ruim 50 laptops in, maar er is nog steeds vraag”, vertelt schoolpoortwerker Natalie Menten. Ook de serviceclub Fifty-One Haspengouw steunt het project.. “We steunen diverse, lokale goede doelen. Onze club wil graag haar steentje bijdragen in dit project zodat kwetsbare gezinnen met kinderen kunnen beschikken over een laptop. Met plezier overhandigen we deze cheque van 2000 euro aan Het Huis van het Kind”, stelt voorzitter Ronny Herlitska van Fifty-One Haspengouw. “We gaan hier een aantal nieuwe laptops mee aankopen die we dan meteen bij de gezinnen kunnen bezorgen”, aldus Natalie. (JoGe)