Bilzen kent succesvolle opstart van wekelijkse marktdag

Bilzen - In Bilzen gingen woensdagmorgen de marktkramers terug aan de slag. De stad werkte een duidelijk marktplan uit met strikte voorwaarden om de traditierijke marktdag in onze stad zo soepel mogelijk te laten verlopen. “We hebben met de diensten een marktplan uitgewerkt. Zo is er een maximum van 50 kramen. Consumeren is verboden en de kramen zijn met het oog op afstand houden opgesteld op zowel het markt- en Jazz Bilzenplein. Er zijn 4 in- en uitgangen met op diverse plaatsen de mogelijkheid om handgel te gebruiken of een mondmasker te vragen”, verduidelijkt schepen van markten, Miel Degrève.

Voor de Bilzenaren was het een verademing om terug rond te kuieren op de wekelijkse marktdag. “We hebben een duidelijk marktplan uitgeschreven waar de marktkramers en bezoekers zich strikt aan dienen te houden in deze coronatijden. Samen met een tiental medewerkers zullen wordt er alles aan gedaan om alles in goede banen te leiden. Belangrijk is social distancing. Daarom is er een maximum van 50 standhouders die we verdelen over zowel het markt- als Jazz Bilzenplein. Zo creëren we meer ruimte. Er zijn vier ingangen voorzien, waar bezoekers ook de richtlijnen meekrijgen. Ook op de markt zelf voorzien we enkele plekken waar er ontsmettingsgel ter beschikking staat om tussendoor de handen te reinigen”, stelt schepen van markten, Miel Degrève (Beter Bilzen). “De marktkramers zijn verplicht een mondmasker te dragen. Voor de bezoekers is het dragen van een mondmasker niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden. BIj de ingangen kunnen bezoekers die geen mondmasker hebben er eentje krijgen. We rekenen op het gezond verstand van de bezoekers. Eten en drinken is niet toegelaten en een wc bezoek kan plaatsvinden in zaal Concordia. Behalve de stadswachten en onze diensten zal ook de politie een oogje in het zeil houden zodat alles veilig verloopt.”, aldus Degrève.

Marktkramers staan te popelen om klanten weer te bedienen

Voor de marktkramers was het lang wachten. “We zijn blij dat we onze klanten weer terugzien. De gemeente heeft prima werk geleverd met de extra maatregelen. Dat de overheid een maximum van 50 kramen heeft opgelegd, daar kun je wel je bedenkingen bij maken. Het is een regel die ze bij grote winkelcentra ook niet hebben genomen. ”, aldus Jos Claesen die een hamburger- en braadworstenkraam uitbaat. “De marktkramers nemen allemaal hun verantwoordelijkheid. Zelf voorzien we aan onze hamburgerkraam een doorschuifsysteem van bestellen, betalen en afhalen. Voor de wachtrij werpen we een afstands afbakening op met streeplijnen. Voor de marktkramers is het nu zaaks om alles terug op te bouwen. We hebben dinsdag in Lanaken onze eerste markt gedraaid en dan zien we qua omzet toch een enorme terugval in vergelijking met het pré-corona-tijdperk.”, zucht Jos. (JoGe)