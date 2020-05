Stewards en politie houden oogje in het zeil tijdens het shoppen

Bilzen - Na een vrij rustige eerste winkelweek, verwacht de stad Bilzen vandaag (zaterdag) en grote toeloop op zowel de grote winkels aan de Tongersestraat als veel shoppers in het centrum van de stad. “We zetten in de binnenstad een vijftal herkenbare stewards in die een oogje in het zeil houden vooral met betrekking tot de social distancing. De politie zal bovendien extra patrouilles uitvoeren op de Tongersestraat. In deze opstartfase kiezen we voor gezellig en veilig winkelen”, benadrukt schepen van economie, Bruno Steegen.

Bilzen verwacht met het mooie weer een drukke koopzaterdag. Daarom zal de politie aanwezig zijn aan de baanwinkels op de Tongersestraat en gaan stewards toekijken op de veiligheid in de binnenstad. “We willen dat de shoppers niet alleen gezellig maar ook veilig kunnen winkelen met aandacht voor de social distancing afstandsregel”, verduidelijkt schepen van economie, Bruno Steegen (Beter Bilzen). “In de centrumstraten gaan een vijftal herkenbare stewards op initiatief van de sta toezien of iedereen de regels naleeft nu de drukte aan de winkels toeneemt. Ook onze eigen stadsdiensten zullen langs de winkels gaan om te kijken of de zaakvoerders de richtlijnen opvolgen, denk daarbij aan de aanwezigheid van handgel bij het binnenkomen, het dragen van mondmaskers door het personeel en de richtlijn om de deur open te laten staan. Ook op Tongersestraat zal er toezicht zijn maar hier wordt die taak waargenomen door de politie.” Het toezicht geldt voorlopig alleen dit weekend. “We zullen de situatie evalueren, maar wellicht is dit slechts een maatregel die we alleen in dit eerste shopweekend toepassen”, aldus Steegen. (JoGe)