Lokale ondernemers verdelen 1000 mondmaskers aan verpleegkundigen woonzorgcentra

Lanaken - Het tekort aan mondmaskers in de lokale woonzorgcentra deed Guy Dederen van café De Sjinkerij en John Hoebeke van ToRa Events besluiten om actie te ondernemen. In vijf woonzorgcentra van Lanaken deelden ze in totaal 1000 mondmaskers uit. Een gebaar dat kon rekenen op veel sympathie bij de zorgverleners.

Vele hulpverleners in de verzorgende sector hebben nood aan degelijke beschermingsmaterialen. Guy Dederen, die recentelijk café De Sjinkerij opende en John Hoebeke, zaakvoerder van Tora Events ondernamen actie. “Mijn echtgenote is werkzaam als hoofdverpleegkundige in het ZOL, dus ik ken de toestand in de zorgsector. We besloten daarom 1000 mondmaskers te verdelen onder de woonzorgcentra Ludinaca, 3 Eiken, Molenhoek, Bessemerberg en PVT Rado in Lanaken. De mondmaskers konden we via ons netwerk aankopen”, aldus Guy Dederen. “We hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen. De zorgverleners staan in de frontlinie en met hart en ziel helpen ze de mensen in de breedste zin van het woord”, vult John Hoebeke aan. De bedenkers van de solidariteitsactie konden rekenen op veel lof bij de verpleegkundigen. “Zoals overal is er een gebrek aan beschermend materiaal. Deze chirurgische maskers zijn dan ook zeer welkom op onze afdelingen. We volgen hier de regels strikt op. Gelukkig zijn er nog geen besmettingen vastgesteld onder onze 60 bewoners van PVT Rado, het Psychiatrisch verzorgingshuis”, stelt diensthoofd Anja Geurts. (JoGe)