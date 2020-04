Jean van Kaatje stippelt corona zoektocht uit in het Munsterbos

Met de smartphone, tablet of een afgedrukt exemplaar kun je vanaf de Sint-Amorkapel starten voor een geanimeerde zoektocht tocht in het Munsterbos Foto: Johnny Geurts

Bilzen - Wie een speurtocht met het gezin wil ondernemen in het Munsterbos, kan de avontuurlijke corona-zoektocht die Jean van Kaatje in elkaar bokste gebruiken. “Naast de zoektocht met leuke weetjes is er ook een fotozoektocht voor de kinderen. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur”, vertelt Jean Meers.

Jarenlang was Jean Meers gekend als uitbater van kruidenierswinkel Jean van Kaatje in Munsterbilzen. “Nu ik op pensioen ben kan ik ontzettend genieten van de natuur. Ik woon vlakbij het prachtige Munsterbos en ik zocht naar een manier om in deze coronatijd de wandelaars het bos en zijn vele mooie plekjes op een ontspannende manier te leren kennen”, vertelt Jean (69). “Ik heb een zoektocht met leuke weetjes voor de volwassenen en een fotozoektocht voor de kinderen uitgewerkt en online geplaatst. Met de smartphone, tablet of een afgedrukt exemplaar kun je dan vanaf de Sint-Amorkapel starten voor een geanimeerde tocht van ongeveer anderhalf uur. Er wordt niet afgeweken van het verharde bospad en uiteraard neem je de veiligheidsafstand van 1,5 meter in acht. Je neemt deel voor je eigen plezier en ontspanning. Maar wie een reactie nalaat op de pagina krijgt wel een leuke attentie”, lacht de bedenker van de zoektocht. Alle info in het menu van de site: www.JVK.be (JoGe)