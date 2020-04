Voor de duivenliefhebbers is het duidelijk ‘dit wordt een verloren jaar’

Bilzen - De duivenliefhebbers, meestal 60 plussers blijven in hun kot. De duiven zelf mogen het duivenkot verlaten maar echte wedstrijden zitten er niet in. “Het zijn de inkorvingen waar het probleem ligt. Daar komen de liefhebbers samen. Zolang de horeca gesloten blijft zit ook de duivensport in lockdown. Het opleren van de duiven kan niet doorgaan. Het is nu uitkijken naar de vluchtkalender, maar dat is wellicht pas tegen het eind van de zomer”, zucht meervoudig kampioen Rudi Stas in Munsterbilzen.

Momenteel staat er nog geen geen datum vast voor de start van het duivenseizoen. “Ik vrees dat het nog wel een tijd gaat duren voordat er weer vluchten worden georganiseerd”, vertelt duivenmelker Rudi Stas (65) uit Munsterbilzen. De lokale kampioen van duivenvereniging De Kanaalduif, speelde vorig jaar enorm sterk. Behaalde 53 eerste prijzen en trok 10 van de 12 kampioenschappen naar zich toe. “Dit jaar ziet er somber uit. Normaal was het seizoen nu al goed op gang getrokken. Maar door de coronacrisis blijven nu ook de duiven op hun til. Het gevaar zit hem uiteraard bij de inkorving van de duiven. De meeste duivenliefhebbers zijn 60 plussers. Om dan 4 tot 5 maal per week samen te komen om de duiven in te zetten is een enorm groot risico. De gezondheid van de liefhebbers is nu het allerbelangrijkst. Het zal wachten zijn tot de cafés en horeca terug open gaan. Maar wellicht zal ook de duivensport net zoals andere sportmanifestaties en evenementen nog een tijd geduld moeten uitoefenen.”, aldus de gepensioneerde plantenman. Kunnen de duiven niet ingekorfd worden door de duivenmelker zelf om ze dan als leervlucht ergens te lossen? “Ik zou daar wel voorstander van zijn. Maar dit hoort tot de niet essentiële verplaatsingen en is dus niet toegestaan. De duiven mogen wel uitgelaten worden uit hun duivenkot. Meestal zijn ze dan een uurtje weg, dat is toch ook al gauw een vlucht die ze maken van zo ‘n 100 kilometer. Nu zorg ik vooral dat de duiven in conditie blijven door ze licht te voeren. De buitenlandse vluchten, denk aan Frankrijk en Spanje zijn nu al allemaal geschrapt. De hoop is gevestigd op de kleinere concours, de midweek en kermisvluchten in het najaar. Of er echte kampioenschappen inzitten valt af te wachten”, aldus de duivenmelker. Ook de verkoop zit op slot. “Zeker wat betreft belangrijkste afzetmarkten als China en Thailand is alles volledig stilgevallen. Honderden duiven zitten momenteel in quarantaine in grote volières omdat ze niet kunnen geëxporteerd worden, daaronder ook een tiental duiven van mezelf. In de lokale duivensport is er weinig geld te verdienen met de wedstrijden. Het geld dat verdient wordt met de verkoop wordt veelal gespendeerd om weer elders jongelingen van kampioenen op te kopen.” Ondertussen zitten op het kot van Rudi een 100-tal jonge- en 50 oude- en jaarduiven te wachten op hun eerste echte vlucht van het jaar. “De hoop is gericht op Frankrijk, als de grenzen daar opengaan is er nog een lichtpuntje. Maar voorlopig is het een verloren jaar en blijven we gewoon in ons ‘duiven’ kot”, lacht de kampioen. (JoGe)