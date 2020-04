Inzamelactie van laptops voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen

Bilzen - In Bilzen deden het Sociaal Huis, de scholen, de jeugdwelzijnswerkers en het Huis van het Kind al een flinke inspanning om gebruikte laptops in te zamelen voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen. “Er is echter nog nood aan tientallen laptops. Enkele serviceclubs hebben zich al achter de actie geschaard. Maar doen ook we nog een warme oproep naar iedereen die thuis nog een laptop heeft staan om te doneren”, aldus schepen van onderwijs, Miel Degrève.

In een periode dat leerkrachten steeds vaker communiceren en les geven via de computer met de leerlingen thuis, is een laptop van bijna onmisbare waarde. “Het Sociaal Huis, de scholen, de jeugdwelzijnswerkers en het Huis van het Kind hebben hun krachten gebundeld om laptops in te zamelen voor de leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Iedereen verdient immers een kans om in deze periode van thuis uit les te volgen of taken te maken”, aldus schepen Miel Degrève (Beter Bilzen). “Er blijft echter nog een tekort bij de lagere scholen. We hebben ook heel wat bedrijven gecontacteerd voor deze actie en daar is toch wel wat respons op gekomen. Dezelfde vraag hebben we aan serviceclubs gesteld. Kiwanis heeft voor 1000 euro laptops besteld en ook Rotary Bilzen is bereid om te helpen.” Het inzamelproject is ontstaan via het project ‘Kans en poort’. Schepen van sociaal beleid, Maike Meijers (Trots op Bilzen): “Vanuit dit project heeft een outreacher, Natalie Menten, contact met twee Bilzerse en een Diepenbeekse school. Zij staat letterlijk aan de schoolpoort om kwetsbaren te vinden, maar heeft ook contact met directie, leerkrachten, en bezoekt ouders thuis op om te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Vaak is dat omdat de mensen niet eens weten welke rechten ze hebben en lopen ze hulp mis. Soms zijn het ook heel praktische zaken of onwetendheid over bestaande initiatieven. Vanuit dit vertrekpunt hebben we ons blikveld verruimd tot basisscholen, niet alleen gemeentelijke. We ontvingen nu al 40 laptops maar de vraag blijft groeien. Daarom doen we ook een oproep aan de Bilzenaren om gebruikte maar nog werkende laptops te doneren. Deze toestellen kunne binnengebracht worden bij het Sociaal Huis, dit kan elke werkdag tussen 9 en 11 uur of tussen 13.30 en 15 uur. Of laat het toestel ophalen. Neem hiervoor contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of bel naar 089 39 96 50 of 0472 18 69 22. Vrijwilligers reinigen de toestellen, verwijderen de data (met garantie van je privacy) en bezorgen ze aan leerlingen in nood.” De laptops voldoen best aan de volgende hardware vereisten: Core i3, i5 of i7 met lader. (JoGe)