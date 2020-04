Jubileumeditie van Schots Weekend wordt een jaartje opgeschoven

Bilzen - In Bilzen hebben de organisatoren van het Schots Weekend besloten om hun 35ste jubileumeditie van het succesvolle Keltisch festival dit najaar niet te laten doorgaan. “Gezien ons Internationaal karakter en de aanwezigheid van duizenden deelnemers en bezoekers uit tientallen landen is het niet aangewezen om organisatorisch nu aan de slag te gaan omwille van de onzekerheden rond de coronacrisis. We hebben 10, 11 en 12 september 2021 geprikt als lustrumviering van ons festival”, stelt voorzitter Pieter Jans.

Voor de vele fans van het Schots Weekend zal het een stil jaar worden. De organisatie besloot om de editie die normaal plaats zou vinden in september op Alden Biesen niet te laten doorgaan. “De raad van bestuur heeft de knoop doorgehakt. Gezien de veiligheidsraad alle grote evenementen al afgelast heeft tot eind augustus en wij dan amper 10 dagen later zouden uitpakken met het event, is op zich een risico. De voorbereidingen moesten we nu opstarten. Dat houdt in dat er vliegtuigtickets geboekt moeten worden, afspraken met bands en standhouders gemaakt worden en hotels gereserveerd. En dat alles met de kans dat er in tussentijd een tweede golf van besmettingen hier of in het buitenland uitbreekt. Dan een event als het Schots Weekend laten doorgaan met een menigte van 15.000 mensen uit een tiental landen zou onverantwoord zijn. Daar komt bij dat we onze 35ste editie willen vieren met de nodige feestelijke extraatjes. Daarom dat we ervoor gekozen hebben om nu alvast de datum voor volgend jaar te prikken, 10, 11 en 12 september 2021 en dan alles te gieten in een festivalcontext, passend bij onze lustrumviering. Onze ruim 400 medewerkers zijn gisteren allemaal op de hoogte gebracht van deze beslissing”, stelt voorzitter Pieter Jans. Eerder werd is Schotland ook al beslist om het WK Pipedance niet te laten doorgaan. “Op het Schots Weekend spelen toch zo een 18 bands. Stel dat er tegen september opnieuw grenzen worden gesloten of gesloten blijven door de coronacrisis zou dat een groot struikelblok zijn voor de organisatie. We kijken nu naar de mogelijkheid om in het weekend van 12 september toch een symbolisch gebaar te maken naar de duizenden fans van ons festival. Misschien door op het landgoed van Alden Biesen een ‘lonely piper’ te laten spelen en dit via diverse kanalen te streamen”, besluit Jans. Op de social media werd teleurgesteld maar met veel begrip gereageerd op de afgelasting. (JoGe)