Juf bedenkt uitdagend opdrachtenparcours voor schoolkinderen

Bilzen - Nu de schoolpoorten gesloten blijven, zoeken leerkrachten naar andere originele manieren om in contact te staan met de leerlingen. Bij basisschool De Breg in Eigenbilzen bedacht de leerkracht bewegingsopvoeding een uitdagende ABC route op het jaagpad langs het Albertkanaal.

In Eigenbilzen werd een speelse en educatieve ABC route uitgetekend voor de schoolkinderen van basisschool De Breg. "In deze moeilijke quarantaine tijden, leek het me leuk om een ABC wandel-, fiets- en looproute uit te stippelen voor de leerlingen van onze school. Langs het jaagpad tussen tussen de ‘breggen’ van Eigenbilzen en Gellik werd via een ABC spel 26 leuke doe-opdrachten uitgetekend met krijt. Bedoeling was om zoveel mogelijk kinderen onder begeleiding van hun ouders even eropuit te laten trekken voor een leuke tocht van 6,5 kilometer”, vertelt leerkracht bewegingsopvoeding Hilde Slegers. “De letter L was leuk want daar moest je de Limbo dansen”, lachen de zusjes Marie (8) en Kato (5) Bollen. Lars Kellens (9) vond de letter D superleuk. “Hier moest je dieren uitbeelden.” De route werd al snel een succes. “We hebben ondertussen al 50 namen geteld die op de route zijn bijgekrijt”, lacht juf Hilde. (JoGe)