Leerkracht Stef maakt thuis mondmaskers met 3D printer

Bilzen - Bij Stef Coomans (29) uit Bilzen ratelen de 3D printers op volle snelheid. Ondertussen heeft hij 250 volgelaatmondmaskers gemaakt, bestemd voor lokale hulpverleners.

Stef Coomans (29) is leerkracht iLearning aan de Provinciale Handelsschool in Hasselt. "We werken regelmatig met deze technologie. Toen ik hoorde dat er nog steeds een groot tekort is aan mondmaskers in de zorg heb ik de 3D printers meteen geactiveerd. De printers draaien nu dag en nacht. Voor één masker is een fabricagetijd van om en bij de 3 uur nodig. Voordeel van deze volgelaatmaskers met transparante kap is dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden”, aldus Stef. “Naast materiaal van school, heeft de stad Bilzen de folie geschonken. Maar we zoeken nog steeds rollen PLA van 2,85 mm dikte.” En ondertussen print Stef verder. "Ik heb er nu een 250-tal gemaakt. De maskers gaan naar kleine instanties, zoals thuisverpleging, artsen en poetsdiensten. Na de eerste levering kwamen al meteen lovende reacties. Nog een oproepje: Wie zelf beschikt over een 3D printer kan mee aan de slag", aldus de Bilzenaar. (JoGe)