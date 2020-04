Nieuwe naaimachine voor Suzanne die mondmaskers naait in Woonzorgcentrum

Lanaken - In Woonzorgcentrum Ludinaca in Lanaken was Suzanne Moreels (84) aan de slag gegaan om mondmaskers te naaien voor de verpleegkundigen in het centrum. Toen de machine er de brui aan gaf werd er naarstig uitgekeken naar een nieuwe naaimachine. En die hulp kwam er heel snel.

Voor Suzanne Moreels (84) die in het woonzorgcentrum Ludinaca verblijft was het stuk gaan van haar naaimachine een heel probleem. "Ik was gestart met het maken van de mondmaskers voor de zorgverleners, toen de naaimachine die ik al 60 jaar gebruik er de brui aan gaf. Er is toen dankzij ergotherapeute Nadia Jorissen via de lokale radio LRL een oproepje gedaan en al snel kreeg ik een nieuwe naaimachine, zodat ik weer volop aan de slag kon gaan”, lacht Suzanne, die deze week 85 wordt. “Ik hoorde het oproepje en heb meteen gereageerd. Dit is een prachtig initiatief en een mogelijkheid om de zorgverleners te helpen”, aldus Jos Landwier (70), die de naaimachine aan Suzanne schonk. De kranige naaister is dagelijks te vinden achter haar naaimachine. "Eerst eten en de krant lezen en dan weer naaien”, lacht de sympathieke dame. “Hilda is mijn trouwe helpster. Zij helpt me met het uitknippen van de stoffen die mijn dochter Ingrid is komen langsbrengen. (JoGe)