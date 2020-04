Paasontbijt voor zorgverleners in woonzorgcentrum

Lanaken - Dat er in deze onwerkelijke tijden van crisis ook vele solidariteitsacties zorgen voor sprankelende lichtpuntjes, bewezen uitbaters Valerie en Ralph van Bistro Ohana in Lanaken. “We hebben een uitgebreid paasontbijt klaargemaakt voor de zorgverleners van het woonzorgcentrum Ludinaca. Dit is op Paaszondag wellicht een extra opkikkertje voor al deze mensen in de zorg die in deze coronatijden met extra uitdagingen en noden worden geconfronteerd”, aldus de uitbaters.

In tijden van crisis zoals deze wordt het samenhorigheidsgevoel extra aangewakkerd en komen er spontaan solidariteitsacties op gang. In Lanaken zorgden Valerie en Ralph van Bistro Ohana voor een smakelijk uitgebreid paasontbijt dat ze zondagochtend brachten naar de zorgverleners van het woonzorgcentrum Ludinaca. “Ik heb een vriendin die werkt in de zorgsector dus ik weet hoezeer ze allen klaarstaan om alle noden op te vangen die momenteel leven in deze moeilijke tijden. Met dit paasontbijt hopen we ze een hart onder de riem te kunnen steken”, aldus Valerie. “We hebben gezorgd voor een uitgebreid assortiment aan lekkernijen met onder andere croissants, chocoladekoeken, meesterlijke ham, kaas, fruitsalade en huisgemaakte gemarineerde zalm.” Ook de horecasector heeft het niet makkelijk. “Door de veiligheidsmaatregelen zijn we in onze bistro overgestapt op enkel afhalen van donderdag tot zondag. We zijn alleszins blij dat iedereen de lokale handelaars steunt.” (JoGe)