Intieme viering voor overleden priester Gust

Lanaken - In de Sint-Lambertuskerk in Neerharen ging op zaterdagochtend de kerkelijke uitvaart door van priester Gust Vanherck die afgelopen maandag overleed ten gevolge van het caronavirus. Omwille van de veiligheidsmaatregelen mochten maar 15 personen de de dienst bijwonen. De parochie en lokale radio Lanaken zorgden voor een rechtstreekse videouitzending die door bijna 1000 parochianen thuis werd gevolgd.

De caronacrisis zorgde voor een sobere uitvaart van de geliefde pastoor Gust Vanherck in Neerharen. Voor het kerkgebouw hadden de parochianen en plaatselijke jeugdverenigingen gezorgd voor bloemen, vlaggen en krijttekeningen. De afscheidsviering werd opgeluisterd door pastoor Jos Vanderlee en diaken Julien Beckers. Met drie camera’s werd de dienst vastgelegd op video, die live werden gestreamd door de lokale radio LRL. Zo ‘n 1000 kijkers volgden de ingetogen uitvaart. “Pastoor Gust was een volkse priester, sterk verbonden met de dorpsgemeenschap, thuis in elke parochie”, sprak diaken Beckers. De kist van de geliefde pastoor werd bedekt met een baarkleed en opgesteld naast de Paaskaars. “Gust hield van musiceren. In zijn studietijd speelde hij nog saxofoon in een bandje genaamd de ‘Black boys’. Die liefde voor muziek bracht hij ook naar de parochie, waar hij aan de wieg stond van het seniorenorkest. Daarnaast geloofde hij ook in de jeugd. ‘Jonge mensen moeten we kansen geven' zo sprak hij vaak. Hij was proost van vele jeugdbewegingen en geloofde in de jongeren. De genegenheid voor pastoor Gust was groot, dat mochten we de afgelopen dagen ook ervaren door een enorm medeleven uit de gemeenschap en vele reacties op sociale media. Pastoor Gust bedankt voor wie je was.” Na de caronacrisis volgt nog een afscheidsviering. (JoGe)