Bilzen kiest voor innovatief online magazine

Bilzen - De stad Bilzen lanceert bij de start van het nieuwe toeristische seizoen een gloednieuw digitaal magazine. “Drie keer per jaar gaan we op deze manier naast de papieren versie een innovatief online e-zine aanbieden met bewegende beelden, foto’s en video’s. Zo kan in de eerste editie van ‘Boeiend lezen’ de bloesempracht virtueel bezocht worden”, stelt schepen van toerisme, Bruno Steegen.

Bij de start van het toeristische seizoen stelt Bilzen traditiegetrouw een nieuwe brochure voor. “Deze keer gebeurt dat in de vorm van een digitaal magazine dat niet één maar drie keer per jaar verschijnt en zo inspeelt op de troeven van elk seizoen”, verduidelijkt schepen van toerisme en lokale economie, Bruno Steegen (Beter Bilzen). Door de coronacrisis gaan de geplande bloesemactiviteiten niet door. Maar met onze nieuwe e-zine ‘Boeiend lezen’ kan iedereen vanachter zijn tablet of PC toch genieten van al die mooie bloesems. Bij de start van het toeristische seizoen stelt Bilzen traditiegetrouw een nieuwe brochure voor. Deze keer gebeurt dat in de vorm van een magazine dat niet één maar drie keer per jaar verschijnt en zo inspeelt op de troeven van elk seizoen en een uitbreiding is naast de papieren versie en de website. ‘Boeiend lezenn’ neemt de lezer in het voorjaar, in de zomer én in het najaar mee op sleeptouw. Via bewegende elementen, video’s en foto’s ontdekt de bezoeker de troeven van onze stad. Men wordt als het ware doorheen een verhaal geloodst dat de zintuigen prikkelt en mensen nieuwsgierig maakt om onze bezienswaardigheden in het echt te ervaren. Nu dat even niet kan, zullen we online iedereen inspireren voor gezondere tijden”, aldus Steegen. De troeven van ons online magazine zijn eindeloos. Naast een uitnodigend karakter is het e-zine ook heel gebruiksvriendelijk. Er is steeds een link met praktische informatie naar onze website. En uiteraard gaan we het magazine verder uitbouwen met bijvoorbeeld 3D-beelden of verrassende animaties. Zo verken je de leukste trekpleisters met een enorme beleving die onze verborgen plekjes nog meer in de kijker zetten. We appreciëren vandaag des te meer de schoonheid van onze eigen streek en toeristen kunnen nu al uitkijken naar hun bezoek aan Bilzen zodra dat terug mogelijk is”, besluit Bruno Steegen.

Wie het nieuwe magazine wil ontdekken kan terecht op www.visitbilzen.be (JoGe)