Paasbloemetje voor alle 80-plussers

Bilzen - Diverse verenigingen maar ook de stad Bilzen doen een warme inspanning om de 80-plussers niet te vergeten in deze moeilijke tijden. Zo levert het stadsbestuur dezer dagen paasbloemen af aan 2100 voordeuren met een briefje waarop te lezen staat dat ze steeds voor hulp of een gesprekje contact kunnen zoeken met de warme telefoonlijn.

De stad Bilzen heeft met de paasdagen in het verschiet het plan opgevat om alle inwoners van tachtig jaar en ouder een bloemetje te bezorgen. "We doen dat als teken van hoop nu de paasdagen voor de deur staan. Het stadsbestuur levert in samenwerking met enkele lokale plantenmannen paasbloemen af aan 2.100 voordeuren", zo klinkt het. Op deze manier hoopt men de oudere inwoners van Bilzen even op te beuren in deze moeilijke tijden. "Aan de bloemen wordt een informatiekaartje bevestigd met daarop het nummer van de warme telefoonlijn (089- 39 96 20). Op die manier willen we de ouderen aansporen om contact op te nemen wanneer ze hulp kunnen gebruiken en hen tevens bedanken om door te zetten." Ook andere verenigingen zetten zich in om deze vaak niet digitale-bevolkingsgroep te bereiken. Bij SAMANA-Eigenbilzen werd deze periode aangegrepen om de ouderen van het kerkdorp te verrassen met een persoonlijk geadresseerd paaskaartje. 'Moge de schoonheid van dit seizoen deze moeilijke tijd nu snel verdringen. Stel het wel.' staat er te lezen op het kleurrijke kaartje. 'We mogen zeker in deze dagen de 80-plussers niet vergeten. Een bezoekje is dan wel niet mogelijk maar een helpende hand is makkelijk om aan te rijken." De ouderen zijn zeer dankbaar met deze warme initiatieven, zo melden de vrijwilligers. (JoGe)