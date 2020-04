Korte rush op containerpark in Bilzen

Bilzen - In Bilzen ontstond er tegen 9.30u een kleine file aan het containerpark op de Kapittelstraat. “Het was dan aanschuiven vanaf de rotonde. We lieten telkens 15 auto’s binnen in het park. Het aanschuiven ging dus vrij vlot al was er korte tijd een wachttijd van 45 minuten. De politie hield een oogje in het zeil. Tegen 11u was de rust echter wedergekeerd en werd het zelf opvallend stil. Wachttijden waren er dan niet meer”, vertelt parkwachter Eddy.

In het containerpark van Limburg.net in Bilzen bleef de gevreesde drukte achterwege. Alleen tegen 9.30u ontstond er een wachtrij. Maar tegen 11u was de grote drukte voorbij. “We hadden ook erger verwacht. We hebben vandaag een extra parkwachter in het recyclagepark en bij de ingang krijgt iedereen van de bewakingsagent een instructielijstje om in alle veiligheid het park te bezoeken. We kijken toe dat iedereen zich houdt aan de veiligheidsmaatregelen en gezinnen worden nog één keer om de veertien dagen toegelaten”, stellen de parkwachters die via intercoms met elkaar kunnen communiceren. Via de online barometer kunnen bezoekers de drukte op het recyclagepark thuis bekijken. De Bilzenaren hielden deze blijkbaar goed in de gaten en bezochten het park op de rustige momenten. (JoGe)