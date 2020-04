Ook Spurk kermis slaat een jaartje over door de coronacrisis

Bilzen - De organisatoren van Spurk kermis, het nostalgisch kermisgebeuren in en rond een grote tent in het gehucht Spurk-Bilzen laten weten dat ze het vierdaags evenement omwille van de veiligheid en gezondheid voor bezoekers en medewerkers dit jaar zal annuleren. “De motivatie naar 2021 toe gaat dan ook veel groter zijn, laat ons hopen dat deze oorlog met deze onzichtbare vijand dan uit de wereld is”, aldus de organisatoren van het kermisgebeuren.

Al sinds 1896 is het kermisweekend in Spurk een groots evenement dat tot zelfs ver buiten Spurk gekend is. Maar het caronavirus veegt ook dit feest van de kaart. ”Het voltallig Comité VZW Spurk heeft unaniem beslist om dit jaar omwille van de veiligheid voor ieder van ons, de kermis 2020 af te gelasten en een jaartje over te slaan”, stelt Jos Roofthooft van het comité. Het vierdaags feestweekend ter ere van Spurk kermis dat steevast doorgaat in het eerste weekend van augustus in een grote tent werd gecanceld. “Het is beter dat we nu ingrijpen vooraleer het te laat is. De motivatie naar 2021 toe gaat dan ook veel groter zijn, laat ons hopen dat deze oorlog met een onzichtbare vijand dan uit de wereld is. Het is naar ons gevoel beter elkaar later te feliciteren dat we de veiligheidsvoorschriften nageleefd hebben tegen dat we elkaar moeten condoleren door het niet na te leven. Ons evenement trekt jaarlijks zo ' n 4000 bezoekers die het nostalgisch kermisgevoel komen beleven. Zeker de kienavond, het bal en de show voor zieken en gehandicapten zorgt bovendien voor veel senioren die naar onze tent komen. We willen deze risicogroep in geen geval blootstellen aan mogelijke gevaren op besmetting”, stellen de organisatoren. Voor de liefhebbers is het nu uitkijken naar volgend jaar. “Tot tegen die tijd hebben we slechts één goede raad: ‘Blijf in u kot’ en ‘Wij blijven uit ons tent’. (JoGe)