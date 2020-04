Pastoor Gust Vanherck (82) overleden

Lanaken - Afgelopen maandag werd pastoor Gust Vanherck opgenomen in het ziekenhuis nadat hij symptomen vertoonde van het coronavirus. Zaterdagmiddag is de parochieherder van Neerharen overleden. Voor vele inwoners van Groot-Lanaken kwam het nieuws als een shock. Op Facebook wordt gevraagd om zaterdagavond om 20u een kaarsje te branden voor het raam ter nagedachtenis aan de geliefde kerkvader.

Gust Vanherck was een rustige en warm persoon. In 1968 werd Gust ingewijd tot priester. Hij stond al snel tussen de mensen en kon rekenen op een gemeenschap die hem in de armen sloeg. Sinds 1986 was hij kerkvader van de Sint-Lambertusparochie in Neerharen. Door een tekort aan priesters was hij de laatste jaren ook actief in andere parochies van Lanaken. Afgelopen maandag werd de pastoor nadat hij symptomen van corona vertoonde opgenomen in het ZOL in Genk. Alhoewel zijn toestand eerst stabiel was, ging het snel slechter met de kerkvader. Zaterdagmiddag kwam dan het nieuws dat hij de strijd tegen het virus had verloren. Vanherck werd 82 jaar. Voor de inwoners van het kerkdorp was Gust of zoals velen hem noemde ‘Guske’ een geliefd persoon die steeds een luisterend oor had voor zijn parochianen. Lange tijd leidde hij het zangkoor de Heideklokjes. Ook de recente coronacrisis lag hem na aan het hart. “Omdat hij zijn parochianen niet kon ontvangen in de kerk, nam hij samen met pastoor Jos Vanderlee en de technische faciliteiten van lokale radio LRL de eucharistieviering op zodat de gelovigen alles thuis konden bekijken online”, vertelt de radioploeg in Lanaken. De parochianen gaan voor de pastoor die twee jaar geleden nog uitbundig gevierd werd met zijn gouden priesterjubileum op zaterdagavond om 20u ter nagedachtenis een kaarsje laten branden achter het raam. (JoGe)