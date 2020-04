Tuincentra en bloemenwinkels zetten in op onlineverkoop

Bilzen - Op de veiling wordt vandaag nog amper 15 procent van de normale hoeveelheid bloemen verkocht. Door online te verkopen, proberen de bloemisten de schade te beperken. In het Tuincentrum Huygen op de Sint-Jorisstraat in Munsterbilzen wordt hard gewerkt. “De serres staan vol. Via Facebook en telefonisch kan er besteld worden voor aan huis levering", aldus floriste Els Huygen.

Op de veiling wordt vandaag nog amper 15 procent van de normale hoeveelheid bloemen verkocht. Door online te verkopen, proberen de bloemisten de schade te beperken. In het Tuincentrum Huygen op de Sint-Jorisstraat in Munsterbilzen wordt hard gewerkt. “Niet alleen de viooltjes en voorjaarsbloemen gaan vlot de deur ook het assortiment groenteplantjes en tomaten zijn in trek nu de zon elke dag van de partij is en er veel gewerkt wordt in de tuin”, aldus floriste Els Huygen van Tuincentrum Huygen in Munsterbilzen. “We rijden de bestellingen uit met twee auto’s. Zowel in de buurt als verre bestellingen van vaste klanten die ons kennen van de markten in bijvoorbeeld Sint-Truiden en Diest. In het weekend waren er opvallend veel vragen van kinderen die hun ouders of grootouders wilden verrassen met een bloemstukje of een decoratieve paascoupe. Bestellingen lopen meestal binnen via Facebook. Veiligheidshalve gebeuren betalingen steeds contactloos of via overschrijving. Deze online verkoop is uiteraard maar een schrale troost nu onze winkel dicht is en de markten zijn afgelast. Maar we kijken positief richting de toekomst”, aldus de plantenverkoopster. (JoGe)