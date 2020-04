Kinderopvang tijdens paasvakantie in alle scholen van Bilzen

Bilzen - De Bilzerse schooldirecties, leerkrachten en begeleiders van kinderopvang hebben een bijzondere regeling getroffen voor de kinderopvang in de paasvakantie. “Alle vestigingen van stedelijke voor- en naschoolse kinderopvang Domino blijven open. Hetzelfde geldt voor de opvanginitiatieven van de scholen in de verschillende deelgemeenten en het centrum, en dat zowel voor, tijdens als na de gebruikelijke lesuren”, verduidelijkt schepen van kinderopvang, Griet Mebis.

De beslissing om de opvang overal verder te zetten kwam er omdat het uiterst belangrijk is dat kinderen in dezelfde contactbubbel blijven, ook tijdens de vakantie. “Het verderzetten van de huidige regeling voor opvang van schoolgaande gezonde kinderen ook tijdens de paasvakantie kwam er in nauw overleg met de Bilzerse schooldirecties, leerkrachten en de begeleiders van de kinderopvang. Ook alle vestigingen van stedelijke voor- en naschoolse kinderopvang Domino blijven open. Hetzelfde geldt voor de opvanginitiatieven van de scholen in de verschillende deelgemeenten en het centrum, en dat zowel voor, tijdens als na de gebruikelijke lesuren. De regeling is bedoeld voor kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of voor wie er geen enkel andere opvangmogelijkheid is. De boodschap blijft echter: hou kinderen zoveel mogelijk thuis”, stelt schepen van kinderopvang, Griet Mebis. Volgens de directies is het essentieel om dezelfde routine aan te houden en de groepen die al met elkaar in contact stonden te behouden. “Groepen mogen dus niet gemengd worden. Organiseer geen nieuwe opvanginitiatieven met een kinderoppas aan huis. Wie toch geen andere keuze heeft, laat best altijd dezelfde persoon op de kinderen passen, iemand die bovendien niet actief is bij andere gezinnen.” Opvang voor kinderen jonger dan 2,5 jaar kan worden aangevraagd via huisvanhetkind@bilzen.be, 089 51 94 80 of www.opgroeien.be. Mebis: “Indien er een voorts dringende opvang nodig is voor kinderen ouder dan 12 jaar kan men de stedelijke diensten contacteren via info@bilzen.be. Samen wordt er dan gezocht naar een oplossing op maat. Dringende vragen mogen worden gestuurd naar corona@opgroeien.be (JoGe)