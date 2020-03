Sint-Vincentius bedeelt pakketjes aan huis

Bilzen - De coronacrisis heeft ook directe gevolgen voor de voedselbedeling van de Sint-Vincentiusvereniging in Bilzen. “De normale bedeling kan door de maatregelen niet doorgaan. Daarom dat we nu samen met het Sociaal Huis, Huis van het Kind en de Stad Bilzen met vijf chauffeurs alles op een veilige manier aan huis bij de kansarme gezinnen en alleenstaanden gaan afleveren”, aldus Colette Theunis.

Door de Coronacrisis zijn alle normale bedelingen bij de Sint-Vincentiusvereniging die zorgt voor voedselpakketjes aan zo ‘n 600 personen die in armoede leven niet meer mogelijk. “Uiteraard hebben we alle zeilen bijgezet om zeker in deze periode de kansarme gezinnen verder te helpen”, verduidelijkt voorzitster Colette Theunis. “We zitten ook met het probleem dat heel wat van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroep. Om de gezondheid van de vrijwilligers en de mensen die gebruik maken van onze diensten zo goed mogelijk te beschermen hebben we gezocht naar een oplossing.” Maandag werden in de gebouwen van het oude ziekenhuis de pakketten klaargemaakt. “In samenwerking met sociaal Huis, Huis van het kind en Stad Bilzen kan de Vincentiusbedeling aan huis doorgaan”, stelt schepen van sociaal beleid. Fysiek contact wordt vermeden en chauffeurs leveren bij de gezinnen aan huis. “Vijf chauffeurs, één van Vincentius en vier van stad en Sociaal Huis zullen donderdag en eventueel ook vrijdag starten met leveren”, aldus Meijers. Het Sociaal Huis verstuurde 200 brieven naar de Bilzenaren die normaal bij Vincentius of De Toevlucht in Hoeselt terecht konden. “Een 110 personen en/of gezinnen hebben daarop reageert. Ik vermoed dat nog niet iedereen de brief gelezen heeft omdat de post minder bedelingen heeft en we verwachten dus nog wel enkele inschrijvingen”, aldus voorzitster Colette Theunis. “We hebben gezorgd dat elk gezin vijf pakketten ontvangt. Hierin zitten onder andere twee broden, melk, koffie en droge voeding allerhande en uiteraard de nodige basisbehoeftes. “Er zijn speciale pakketten voorzien voor kinderen tot 12 jaar met onder andere speelgoed en boekjes. De Evangelische kerk die een paasbrunch voor Sint-Vincentius had gepland, die nu niet doorgaat, heeft bovendien in deze paasperiode leuke kippetjes met paaseitjes gevuld.” De enthousiaste ploeg van Sint-Vincentius in Bilzen gaat de aan huislevering evalueren. (JoGe)