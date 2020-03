Drie bewoners van woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen testen positief

Bilzen - In het woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen zijn drie bewoners positief getest op het coronavirus. “Twee van de bewoners verbleven met andere aandoeningen al in het ziekenhuis, de derde besmetting werd opgetekend in ons rusthuis. Deze bewoner wordt nu met de nodige voorzorgsmaatregelen verzorgd op de kamer”, bevestigt directeur Bart Brepoels.

In het woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen, waar 120 ouderen verblijven, werd net voor het weekend een bewoner positief getest op het coronavirus. “Eerder werd het virus ook vastgesteld bij twee bewoners die om andere redenen al verbleven in het ziekenhuis en daar werden onderworpen aan een test. Deze twee patiënten, 80-plussers, zijn volgens de artsen van het ziekenhuis stabiel en er is goede hoop op genezing", aldus de directeur.

"De besmette bewoner in ons woonzorgcentrum is volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid net als de bewoners met griepachtige symptomen in druppel-contact-isolatie ondergebracht op de kamer waar ze met de nodige zorgen worden omringd. Uiteraard blijven we waakzaam”, stelt Brepoels. “Naast de nodige ontspanning in ons woonzorgcentrum om de moraal op te krikken, zorgen we ook voor de nodige communicatie met de familieleden. Voor de bewoners in ons rusthuis die net als op andere plaatsen noodgedwongen in quarantaine verblijven is er door onze medewerkers een mogelijkheid opgezet om te videochatten met familie. We merken dat onze zorgverleners kunnen rekenen op veel steun en goede reacties van de families”, aldus de directeur.

