Warme telefoonlijn van de stad Bilzen blijkt een groot succes

Sinds de opstart van de 'Warme Lijn' op 17 maart ontving de stad Bilzen al honderd oproepen. “Dat toont aan dat onze inwoners niet alleen duidelijke informatie, maar ook hulp en gezelschap nodig hebben”, stelt burgemeester Johan Sauwens. Het nummer 089 / 39 96 20 werd opgericht om alle inwoners in deze moeilijke tijden een luisterend oor te bieden. “De lijn bestaat uit twee delen. Enerzijds om een babbeltje te slaan met zij die zich ongerust of eenzaam voelen, anderzijds door thuisbezorging van boodschappen of medicatie. Dankzij de warme lijn kunnen we die ondersteuning aanbieden vanop een veilige afstand, ook aan de mensen die geen beroep kunnen doen op familie of vrienden. Ook boden zich al 17 vrijwilligers spontaan aan om hulp te bieden”, verduidelijkt de burgemeester, die zelf via sociale media de burgers moed toesprak in deze moeilijke dagen. Bij de 100 oproepen Van de honderd oproepen waren er 38 vragen naar informatie over de maatregelen en 29 vragen naar een gesprek. “Dat toont aan dat onze inwoners niet alleen duidelijke informatie, maar ook hulp en gezelschap nodig hebben. Voor de mensen die zelf geen mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar de apotheker te stappen, is er onze boodschappendienst. De boodschappendienst leverde al bij 22 inwoners een voedselpakket en bij drie inwoners medicijnen af. We doen ook een warme oproep om vrienden, familie, kennissen en buren waar dat kan te helpen en controleer vanop een veilige afstand eens extra of ouderen of alleenstaanden in je buurt in orde zijn. Wil je vrijwillig helpen? Meld je dan aan via onze warme lijn”, aldus schepen van sociaal beleid, Maike Meijers. (JoGe)