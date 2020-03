Achter de naaimachine om het ZOL uit de nood te helpen

Bilzen - Sylvie Hoessels uit Bilzen is één van de tientallen vrijwilligers die zich geïnstalleerd heeft achter de naaimachine om mondmaskers te maken voor het zorgpersoneel.

Steeds meer vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de maatschappij nu er nood is aan beschermende materialen voor de zorgverleners. “Toen ik het oproepje zag voorbij komen van het ZOL met de vraag naar vrijwilligers die mondmaskers willen naaien, heb ik meteen gereageerd. Met de naaimachine onder de arm ben ik naar de Limburgse Zorgacademie getrokken aan de overzijde van het ziekenhuis”, vertelt Sylvie Hoessels (41). “Ik zie het een beetje als mijn burgerplicht om nu die mensen te helpen die we zelf zo hard nodig hebben.” Dagelijks worden er bijna 2000 mondmaskers gemaakt. “Het is een kleine bijdrage om in deze moeilijke tijden er samen voor te zorgen dat we uit deze crisis geraken.” Zolang er nood is aan mondmaskers blijft de productie doorgaan. (JoGe)