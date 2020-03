Medisch Centrum in Bilzen heeft de deuren gesloten

Bilzen - Het AZ Vesalius sluit haar Medisch Centrum en polikliniek. Alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen kunnen nog gebeuren, maar deze worden wel verplaatst naar de campus in Tongeren.

AZ Vesalius heeft de deuren van de campus in Bilzen gesloten. Alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen kunnen nog gebeuren, maar zullen verplaatst worden naar campus Tongeren. De huisartsenwachtpost op de eerste verdieping blijft wel geopend, maar patiënten dienen altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Ondertussen is vanmiddag een eerste lading van enkele honderden mondmaskers gearriveerd bij de Huisartsenwachtpost.

Heel wat vlijtige thuiswerkers maken zelf mondmaskers. Voor een huisgemaakt mondmasker kun je best het katoen van een keukenhanddoek gebruiken, deze zal het virus het best filteren. Je kunt ook een katoenen T-shirt of antibacteriële kus-sensloop gebruiken. Als extra filtermateriaal kun je er een stukje stofzuigerzak of een papieren zakdoek in steken. Vooral het patroon is belangrijk, daarvoor kun je best het door het FOD Volksgezonheid goedgekeurde patroon gebruiken.

Info : https://img.static-rmg.be/a/pdf/2433461/patroon-mondmasker-pdf.pdf