Burgemeester richt zich tot de bevolking in videoboodschap

Bilzen - Vandaag heeft burgemeester Johan Sauwens vanuit de raadszaal in het gemeentehuis in Bilzen de inwoners van Bilzen toegesproken via een videoboodschap. Hierin benadrukt de burgervader hoe belangrijk het is dat iedereen de opgelegde maatregelen tegen besmetting van het virus naleeft.

“De coronavirus grijpt hevig om zich heen en iedereen heeft ermee te maken.” Sauwens onderstreept dat het belangrijk is dat iedereen de regels van de federale veiligheidscel volgt en zoveel mogelijk thuis te blijven. ”En wie dan toch gaat wandelen of buitenshuis komt de 2 meter afstandsregel respecteert.“ De burgemeester benadrukt dat we ook in deze dagen enorm respect en waardering moeten opbrengen voor al de personen die wel voor ons aan het werk zijn. Mensen werkzaam in de zorgsector, ziekenhuizen, rusthuizen, brandweer, politie en ook de eigen gemeentelijke diensten. "Omdat al deze mensen blijven zorgen dat onze gemeenschap zeker nu in deze tijden van crisis goed blijft functioneren." Tot slot geeft sauwens mee, dat personen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij noodzakelijke verplaatsingen, de boodschappendienst willen inschakelen of gewoon even een praatje willen maken, hiervoor terecht kunnen op de Warme telefoon' (089/39 96 20). Ook roept hij iedereen op die thuis mondmaskers heeft, om deze in te leveren bij de huisartsenpost op de Hospitaalstraat 15 in Bilzen. ”We zitten in een cruciale fase. En iedere mens telt, meer dan ooit vandaag." (JoGe)