Help de Huisartsenwachtpost aan mondmaskers

Bilzen - Het tekort aan mondmaskers in de medische sector blijft een probleem. De huisartsenwachtpost in Bilzen doet daarom een warme oproep aan iedereen die thuis in het bezit is van mondmaskers deze binnen te brengen bij de Huisartsenwachtpost. De zorgsector rekent op je.

De stad Bilzen en de Huisartsenpost vraagt alle inwoners die in het bezit zijn van mondmaskers om deze binnen te brengen bij de huisartsenwachtpost in Bilzen (Hospitaalstraat 15). Dit kan op de eerste verdieping, elke dag tussen 9 en 16 uur (behalve in het weekend). "Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat onze hulpverleners in veilige omstandigheden kunnen werken", aldus de wachtpost. Een tekort tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal is wereldwijd een groot probleem. Her en der schieten dan ook plaatselijke 'knutselaars' uit de startblokken. (JoGe)