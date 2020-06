Bordelen en bars opnieuw open vanaf 1 juli onder strikte voorwaarden.

Sint-Truiden - De bars op de Chaussée d’Amour in Sint-Truiden mogen vanaf 1 juli heropenen onder strikte voorwaarden. Er komt een verplichte sluiting tussen 1 uur ‘s nachts en 7 uur ‘s morgens, de afstandsregels gelden ook voor de diensters in de vitrines en moeten verplichte hygiënische hulpmiddelen en dienen alle uitbaters van eroshuizen zowel het burgemeestersbesluit over de heropening van de bars als de veiligheidsrichtlijnen rond seksuele dienstverlening te afficheren.

Nu de maatregelen versoepelen en de horeca opnieuw open is, zij het onder strikte voorwaarden, kunnen vanaf 1 juli ook de bars op de Luikersteenweg heropenen mits naleving van de federaal opgelegde maatregelen die van kracht zijn voor de sector en het burgemeestersbesluit van 25 juni 2020. Zoals bij de horeca zullen ook de bars/eroshuizen het sluitingsuur moeten respecteren. Opvallend is het sluitingsuur tussen 1 uur ’s nachts en 7 uur ’s morgens, wat meestal de drukste periode van de werkshift is. Daarnaast moet extra hygiënisch materiaal, mondmaskers en alcoholgel verplicht aanwezig zijn. Verder wordt opgelegd de ruimtes na elke klant voldoende te verluchten en te ontsmetten.

Het veiligheidsprotocol dat rond sekswerk door de corona-expertengroep en federaal minister van Middenstand Dennis Ducarme was uitgewerkt is goedgekeurd. Daarnaast is ervoor specifiek voor Sint-Truiden een burgemeestersbesluit uitgevaardigd dat van toepassing is tot er nieuwe beslissingen komen afhankelijk van de gezondheidsrisico’s en gebaseerd op de aanbevelingen van experten. De handhaving zal gebeuren door de politie via GAS-boetes. Alle baruitbaters krijgen een infobrief waarin de regels duidelijk worden opgesomd. Daarnaast is er de verplichting om het burgemeestersbesluit en de affiche met coronamaatregelen rond seksuele dienstverlening uit te hangen op elke vitrine van elke prostitutieruimte.