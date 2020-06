Twee maanden Pop-up zomerrestaurant ‘Summertime at Sassenbroek’

Borgloon - Deze zomer opent in het Haspengouwse landschap een pop-up restaurant naast een wijngaard. Karen Smets en Johan Bellens zijn de eigenaars en starten samen met initiatiefneemster ‘Wijnbeleving met Anja’ dit zomerproject op. Het wijndomein ‘Sassenbroek’ is gelegen in Broekom, in vogelvlucht 1 km verwijderd van het doorkijkkerkje in Grootloon.

“Ik wilde een wijnbeleving beginnen en heb bij Karen en Johan de ideale partners gevonden,” doet Anja Janssen het verhaal. “Zelf heb ik mijn hart verloren bij de wijnmakers in het Italiaanse Piemonte, maar ik wilde nu eens iets met een lokale wijnmaker van hier doen. De passie van de wijnmaker moest er zijn en natuurlijke authentieke wijnen. Dat samen vond ik bij Johan en Karen. Van 3 juli tot 30 augustus zullen wij elk weekend drie formules aanbieden met topchefs die de mensen culinair zullen verwennen met de aangepaste wijnen uit Piemonte en uiteraard wijnproeverijen van het wijndomein Sassenbroek,” prijst Anja het buitenevenement aan.

Claire Martin

Johan Bellens is de wijngaardenier en wijnmaker. Met zijn achtergrond als tuin- en landschapsarchitect en zijn jarenlange ervaring in de tuinbouw, weet hij als geen ander hoe je een wijngaard kan laten floreren. Het vak leerde hij van Geurt van Rennes tijdens een opleiding wijnbouwer. In 2011 werd een hectare grote kalkhoudende zuidhelling in Broekom aangeplant met wijnstokken van Franse origine voor het maken van mousserende wijn. De Chardonnay, Pinot Blanc en Pinot Noir stokken, werden in 2014 voor het eerst geoogst. Dat gebeurde volgens de klassieke manier waarop Champagne wordt gemaakt en geassembleerd tot een mousserende wijn. In de eigen wijnmakerij in Zonhoven worden de druiven geperst, waarna de stille wijn een eerste gisting ondergaat op het vat. Op fles gebeurt de tweede gisting, waardoor de pareling ontstaat. Na minimum 15 maanden rust op fles, worden de flessen voorzien van hun kurk en is de mousserende wijn klaar. Zijn echtgenote Karen Smets, staat in voor het administratieve luik en verkoop van Claire Martin Sparkling Wines, een kleinschalige productie van Vlaamse mousserende kwaliteitswijn volgens de traditionele methode.

Wijnterrassen

Borgloon heeft een traditie van jaarlijkse wijnterrassen maar door de Corona problemen zijn die allemaal gecanceld. “Enkele individuele Wijnluyden nemen eigen initiatieven om in deze zomer toch nog een aantal activiteiten te doen en dit project sluit daar perfect op aan. Het is een buitenorganisatie waar men met volle teugen kan genieten van het landschap, de rust en waar de afstandsregels perfect kunnen gegarandeerd worden,” besluit burgemeester Eric Awouters (Open-VLD).

Reserveren kan op: https://www.wijnbelevingmetanja.be/wijnbelevingen/