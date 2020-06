Joyrider laat sporen achter op voetbalveld van voetbalclub VV Heers

Heers - Medewerkers van de voetbalclub VV Heers hadden zich de afgelopen weken uit de naad gewerkt om het a-terrein van de club een fikse opknapbeurt te geven. Dinsdagavond omstreeks 18.30 uur namen ze even pauze om snel een hap te eten. Groot was hun verbazing toen ze een uurtje later terug hun werkzaamheden wilde aanvangen er een joyrider aan het werk was geweest. Over de volledige oppervlakte van het plein tekenden zich de sporen van autobanden af.

“Door de hitte en de droogte van de afgelopen periode had onze grasmat op deze zware leemgrond erg te lijden,” zegt Steve Borgs, sportief verantwoordelijke van de voetbalclub VV Heers. Vanaf april waren ze druk bezig om al hun velden terug in orde te brengen. “Het waren zware inspanningen om alle kale plekken opnieuw in te zaaien met gras en meststoffen. Door de regenval van afgelopen dagen begon het te kiemen. Op heel het terrein van goal tot goal zie je de sporen van de autobanden. Erger nog in de vele bochten en cirkels die tijdens het crossen zijn achtergelaten is het pas ingezaaid gras losgereden,” zegt Steve. Tijdens een rondvraag op straat bleek niemand van de buren een verdacht voertuig gezien te hebben. Met vereende krachten gaan de ploegverantwoordelijken vanavond terug aan de slag om het terrein opnieuw glad te strijken. “Dat wordt weer een hele karwei om het terrein opnieuw gelijk te slepen en daarna opnieuw de kale plekken die door de sporen veroorzaakt zijn terug in te zaaien. De poort was nooit gesloten omdat wij de jongeren uit de buurt de kans te geven om hun sport er te beoefenen. Helaas moeten wij daar een eind aan maken en zal de poort in de toekomst op slot gaan. Wij willen niet opnieuw slachtoffer worden van zulke opzettelijke vandalenstreken,” besluit Borgs. Indien iemand het gezien heeft kan die dat anoniem bij de politie melden.