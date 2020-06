Sunday Markt opnieuw uit de startblokken

Sint-Truiden - Na 14 zondagen lockdown op de Veemarkt werden dit weekend de vertrouwde plaatsen door de verkopers van brocante en tweedehands spullen opnieuw ingenomen. Uiteraard stond de veiligheid van de standhouders en de bezoekers voorop en werd de markt ingericht volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. 50 verkopers mochten zich onder de overdekte hal opstellen, 50 andere kregen een plaats toegewezen op de de nabijgelegen parking Begijnhof

“Wij hebben de start niet gemist, en al was de volkstoeloop wat lager dan verwacht, vermoedelijk heeft het vieren van Vaderdag meegespeeld,” zegt organisator Bert Breesch. “Voor de meeste was het eindelijk een blij weerzien een enthousiaste nieuwe start. Het opsplitsen in twee groepen van 50 verliep zonder problemen. De afstand tussen de beide plaatsen is dan ook geen hinderpaal. Van de 100 aanvragen waren er een viertal niet komen opdagen maar die plaatsen werden snel ingenomen door mensen die niet op de lijst stonden,” zegt Breesch. Voor de opening werd de organisator goed ondersteund door het stadsbestuur weet Jos Pierard, Schepen van Markten. (Open-VLD)

“Met de voorbereiding van het circulatieplan, de dispatches met ontsmettingsmiddelen, het plaatsen van verkeersborden om de parking autovrij te maken, controle door brandweer en politie heeft het stadsbestuur haar medewerking verleent. De Sunday Markt evenaart als publiekstrekker de Haspengouwmarkt op zaterdag. Alle impulsen voor bezoekers naar de hoofdstad van Haspengouw te halen in deze coronatijden naweeën zijn meegenomen,” zegt Pierard.