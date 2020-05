Drukke dagen bij de voedselbanken, dagelijks schuiven nieuwe gezinnen aan

Sint-Truiden - Bij Sint-Vincentius die in Sint-Truiden die instaan voor voedselbedeling is de vraag met ruim 30 procent gestegen sinds het coronavirus is toegeslagen. Volgens Philip Pirard, voorzitter van Sint-Vincentius is de vraag van voedselbeding sterk gestegen.

“Tussen de aanvraag bij het OCMW en de goedkeuring van het dossier verlopen al snel een paar weken. Wij verwachten dan ook de komende weken nog een toename van klanten. Vandaag verdelen wij om de drie weken een voedselpakket dat wij bij onze klanten aan huis afleveren. Wij geloven wel dat er heel wat gezinnen op het randje zitten en die zich binnen korte tijd zullen aanmelden,” volgens Pirard. Bij elke bedeling worden er per keer voedselpakketten bij 215 kansarme gezinnen afgeleverd. Vrijdag werd nog 500 kg aardappelen geschonken door het Groenten en fruitbedrijf Vlekken uit Sint-Truiden.

Eenzelfde geluid bij Team Hope in Sint-Truiden. Deze Christelijk georiënteerde vzw organiseert een voedselbank en bestaat uit puur vrijwilligerswerk, die na hun dagtaak, hun vrije tijd aan besteden. Daardoor kunnen de ingezamelde middelen volledig besteed worden aan het goede doel. Om de 3 weken doen ook zij een voedselbedeling voor kansarmen gezinnen. “Ook bij ons is er een aanzienlijke stijging voor verhoogde aanvraag voor voedselhulp. Vandaag schuiven een 300-tal gezinnen aan. Wij ervaren duidelijk een stijging van personen in nood. Het coronavirus heeft duidelijk sporen achtergelaten in kansarme gezinnen. Wat de toekomst betreft is vandaag nog niet duidelijk, maar rooskleurig ziet het er niet naar uit,” zegt voorzitter Jean Paul Mathijs.

“Ook bij het OCMW van Sint-Truiden is de vraag naar voedselhulp gestegen maar er is ook meer vraag voor hulp in het algemeen. Wij hebben een tandje bijgestoken want de nood aan hulpverlening is groot,” zegt voorzitter Pascal Monette. “De gevolgen van het coronavirus zijn daar uiteraard niet vreemd. Wij zien vooral een verhoging van personen die opnieuw hun plaats in de maatschappij hadden opgenomen maar die nu door het verlies van hun jobs en flexijobs terug in de problemen komen. Het zijn zij die zich vooral zorgen maken voor de toekomst. Ook de sterk gestegen vraag naar voedselpakketten is daar niet vreemd aan,” besluit Monette.