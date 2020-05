Haspengouw Markt herstart op twee verschillende locaties

Sint-Truiden - Exact na 10 weken is er aanstaande zaterdag opnieuw een Haspengouw Markt in Sint-Truiden. Door de coronacrisis zijn er strenge beperkingen wat het aantal kramen betreft en er zal slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd de markt op mogen. Om een grote toestroom te vermijden zal de markt opgedeeld worden in twee reguliere markten met telkens 50 kramen op de Veemarkt en met 50 kramen op de Grote Markt. De veiligheid garanderen voor zowel de marktkramers als de bezoekers is prioritair. Aan de marktkramers en de bezoekers wordt gevraagd om alle maatregelen voor de veiligheid goed op te volgen.

“Nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige week bekend maakte dat er slechts 50 marktkramen op de markt worden toegelaten, hebben we samen met onze marktleider en de Beroepsvereniging van Marktkramers onderzocht wat dat betekent voor onze Haspengouw Markt. Om de veiligheid te kunnen garanderen, organiseren we daarom een markt op twee locaties in Sint-Truiden en maken gebruik van de grote ruimte die we in onze stad ter beschikking hebben”, zegt t schepen van markten Jos Pierard.

Het maximumaantal personen dat mag worden toegelaten op de markt, bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. De markt wordt daarom gemonitord door stewards. Samen met de politie en de gemeenschapswachten zullen zij ze voor zorgen dat het maximum toegelaten bezoekers niet overschreden wordt.

Op iedere markt is één duidelijke in- en uitgang. Er is ook alcoholgel aanwezig voor de handhygiëne aan de ingang van de markt. Ook elke marktkramer zelf moet producten voorzien om de handen te ontsmetten. De mogelijkheid tot parkeren op de Veemarkt blijft gegarandeerd.

“Alle marktkramers en hun personeel zijn verplicht om een mondmasker te dragen. De bezoekers zijn dit niet, maar we roepen wel op om dit te doen. Voeding en drank op de markt consumeren mag niet. Elke bezoeker moet zijn eigen boodschappentas mee brengen en altijd de sociale afstand te bewaren. Beide markten hebben een evenwichtig en gemengd aanbod van diverse specialisaties, de bezoekers kunnen beide markten bezoeken, mits het in acht nemen van het maximumaantal bezoekers,” besluit burgemeester Veerle Heeren.