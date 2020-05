Truienaar regelt luchttransport voor twee Perzische windhonden

Sint-Truiden - Tom Gemels, manager van de firma X Freight Solutions die import/export via cargovervoer tussen Azië en West-Afrika van en naar Luik onderhandeld kon in opdracht van ‘Save a dog’s life’ een overtocht van twee Saloeki’s (Perzische windhonden) via Qatar Airways van Doha naar Luik regelen.

“Een helse opdracht die ik enkel met de medewerking via contacten in Doha heb kunnen verwezenlijken. In niet coronatijden loopt dit vlotter via hondenbuddy’s met het normale passagiers luchtverkeer maar nu moest het via cargo. Een gezondheidscertificaat en recente bloedstalen van de hond zijn cruciaal als een hond binnenkomt van buiten de EU. Een goede communicatie tussen het FAVV en onze firma waren dan ook zeer belangrijk,” weet Tom.

Franky Bruggeman, voorzitter van ‘Save a dog’s life’ was dan ook een zeer tevreden voorzitter. “In Qatar hebben wij vrijwilligers die die honden op straat of woestijn oppikken en naar geheime opvangplaatsen brengen om ze een nieuw thuis te geven. Zeg maar een vergelijkbare situatie met de organisaties die voor Spaanse Galgo’s op dit vlak actief zijn. In Doha gaat het ook om windhonden, vooral uit het illegale circuit, als ze niet voldoen aan de wedstrijdverwachtingen een wrede dood wacht. Ze worden als afval midden in de woestijn gedumpt om te sterven van honger en dorst,” weet Franky. Om de vluchten te bekostigen organiseren de leden van ‘Save a dog’s life’ allerlei evenementen, verkoop in de webwinkel en steun van sponsors waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de transportkosten uit Qatar. Voor de beide honden werd 6000 euro neergeteld. De honden worden op bestelling geïmporteerd voor de opdrachtgever hier. “Wij hadden meer dan dertig maatschappijen gecontacteerd om het transport via cargo te regelen en Tom was de enige die bereid gevonden werd en het tot een goed eind heeft gebracht,” besluit Franky.